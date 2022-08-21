В ЕС не исключили досрочных президентских выборов в Турции

Представители Европейского союза (ЕС) не исключают, что выборы президента в Турции могут пройти раньше запланированного срока. Об этом в воскресенье сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатов ЕС и источники в Европейской службе внешних связей.

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"Существует несколько признаков того, что президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, вероятно, предпочтет [првоести] выборы в этом году, вероятно, осенью. Это может произойти в относительно краткосрочной перспективе", - единогласно заявили источники в Европейской службе внешних связей и дипломаты ЕС.

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Важной причиной досрочных выборов, как пишет издание, может стать то, что пострадавшая турецкая экономика может восстановиться в краткосрочной перспективе после доходов от туризма этим летом, что улучшит настроения населения.

По данным статистического управления Турции, как указывает газета, только в период с апреля по июнь доходы госбюджета составили $8,7 млрд, что на 190% больше, чем за тот же период 2021 года. С другой стороны, высокие цены на энергоносители в результате неблагоприятного обменного курса, как указывает Welt am Sonntag, окажут негативное влияние на избирателей, особенно в зимние месяцы. По словам дипломатов, международная деятельность Эрдогана в качестве посредника между Западом и Россией, его угрозы вторжения на север Сирии и повторная отправка газового судна в Восточное Средиземноморье также могут быть признаком того, что президент Турции хочет продемонстрировать силу, чтобы улучшить свою позицию перед президентскими выборами.

Всеобщие (президентские и парламентские) выборы в Турции, согласно местному законодательству, проходят в один день и изначально запланированы на июнь 2023 года. В пятницу глава Минюста страны Бекир Боздаг сообщил, что выборы главы государства назначены на 18 июня 2023 года. Правящий "Народный альянс" ранее объявил, что их единым кандидатом будет действующий президент Эрдоган. Оппозиция, представленная блоком шести партий, пока не называла своего претендента.