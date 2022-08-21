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42 минуты назад

Опрос: более 60% немцев выразили недовольство политикой Олафа Шольца

Говорит Москва

Респондентов не устраивает его деятельность на посту канцлера ФРГ.

Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на результаты опроса, проведённого социологическим институтом INSA.

Издание отмечает, что если бы выборы канцлера проходили сейчас, Шольцу с таким рейтингом удалось бы занять только третье место.

Шольца освистали во время его выступления в Германии

Четверть жителей Германии проголосовали бы за вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека. 19% — за председателя оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца и лишь 18% отдали бы свои голоса Олафу Шольцу.

В мире,Видео,Олаф Шольц,
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