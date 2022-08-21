Респондентов не устраивает его деятельность на посту канцлера ФРГ.

Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на результаты опроса, проведённого социологическим институтом INSA.

Издание отмечает, что если бы выборы канцлера проходили сейчас, Шольцу с таким рейтингом удалось бы занять только третье место.