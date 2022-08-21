Британскую армию призвали готовиться к войне против России

«Я хочу, чтобы мы все проверили, что физически готовы к боевым действиям. А еще важно, чтобы мы готовили близких и семьи, которым в наше отсутствие зачастую приходится самая тяжелая роль. Я прошу, чтобы вы обсудили с ними потенциальное развертывание сейчас. Британские военные в настоящее время готовятся противостоять „угрозе“ со стороны России и готовы к войне», — сказал Карни.