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16 минут назад

В США испугались угрозы новой гражданской войны

Елена Прошина

Граждане США все меньше доверяют политическим институтам в стране. Это может свидетельствовать о том, что вскоре США окажутся на грани внутреннего конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью британской газеты The Guardian.

В США испугались угрозы новой гражданской войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание пишет, что основатель Калифорнийского исследовательского центра по изучению насилия с применением огнестрельного оружия Гарен Уинтемьют еще недавно называл новости о предполагаемой гражданской войне в США «безумной болтовней». Но недавний опрос центра заставил его пересмотреть свое мнение. Выяснилось, что около 50% респондентов ожидают начала вооруженных столкновений в пределах страны в ближайшие пару лет, а каждый пятый житель США признает необходимость насилия, если оно направлено на разрешение острых проблем. Около 40% опрошенных заявили, что скорее предпочли бы сильного лидера во главе государства, чем следование принципам демократии.

Сам исследователь считает, что всплеск нездорового интереса к насилию усугубляется ростом продаж оружия.

Специалист по гражданским конфликтам Рэйчел Кляйнфельд в свою очередь заявила, что политическая система США не исключает возможность насильственного конфликта. Она добавила, что результаты проведенного опроса вызывают тревогу, так как они свидетельствуют о разочаровании граждан США в демократии.

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