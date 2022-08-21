В США испугались угрозы новой гражданской войны

Граждане США все меньше доверяют политическим институтам в стране. Это может свидетельствовать о том, что вскоре США окажутся на грани внутреннего конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью британской газеты The Guardian.
Издание пишет, что основатель Калифорнийского исследовательского центра по изучению насилия с применением огнестрельного оружия Гарен Уинтемьют еще недавно называл новости о предполагаемой гражданской войне в США «безумной болтовней». Но недавний опрос центра заставил его пересмотреть свое мнение. Выяснилось, что около 50% респондентов ожидают начала вооруженных столкновений в пределах страны в ближайшие пару лет, а каждый пятый житель США признает необходимость насилия, если оно направлено на разрешение острых проблем. Около 40% опрошенных заявили, что скорее предпочли бы сильного лидера во главе государства, чем следование принципам демократии.
Сам исследователь считает, что всплеск нездорового интереса к насилию усугубляется ростом продаж оружия.
Специалист по гражданским конфликтам Рэйчел Кляйнфельд в свою очередь заявила, что политическая система США не исключает возможность насильственного конфликта. Она добавила, что результаты проведенного опроса вызывают тревогу, так как они свидетельствуют о разочаровании граждан США в демократии.