В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
31 минуту назад

Axios: в отношениях США и Израиля назревает кризис на фоне переговоров по СВПД

RT на русском

В отношениях США и Израиля прослеживается напряжённость на фоне прогресса в переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявили осведомлённые источники портала Axios.

В отношениях США и Израиля назревает кризис
Фото: ТАССТАСС

По словам собеседников агентства, Израиль выступает против восстановления сделки — в Иерусалиме опасаются, что Вашингтон может пойти на невыгодные уступки перед Тегераном.

В то же время в Белом доме на ряде встреч с израильскими коллегами неоднократно отмечали, что ни в чём не уступили Ирану и не считают неизбежным восстановление СВПД.

«Сделка, вероятно, ближе, нежели две недели назад, однако исход переговоров по-прежнему остается неопределённым, поскольку разногласия остаются. Так или иначе, результат не выглядит гарантированным», — приводит РИА Новости слова одного из представителей американской администрации.

Ранее в Госдепе сообщили, что Соединённые Штаты и Иран урегулировали основные вопросы, касающиеся СВПД.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что работа по восстановлению сделки по иранской ядерной программе в венском формате находится на финишной прямой.

В мире,Сергей Рябков,МИД России,Госдеп США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители