В отношениях США и Израиля назревает кризис

В отношениях США и Израиля прослеживается напряжённость на фоне прогресса в переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявили осведомлённые источники портала Axios.

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По словам собеседников агентства, Израиль выступает против восстановления сделки — в Иерусалиме опасаются, что Вашингтон может пойти на невыгодные уступки перед Тегераном.

В то же время в Белом доме на ряде встреч с израильскими коллегами неоднократно отмечали, что ни в чём не уступили Ирану и не считают неизбежным восстановление СВПД.

«Сделка, вероятно, ближе, нежели две недели назад, однако исход переговоров по-прежнему остается неопределённым, поскольку разногласия остаются. Так или иначе, результат не выглядит гарантированным», — приводит РИА Новости слова одного из представителей американской администрации.

Ранее в Госдепе сообщили, что Соединённые Штаты и Иран урегулировали основные вопросы, касающиеся СВПД.