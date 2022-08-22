В Латвии предложили исключить Россию из ООН

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал исключить Россию из Организации Объединенных Наций (ООН) из-за проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание Eurasia Daily cо ссылкой на Twitter министра.

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«СССР после его нападения на Финляндию в 1939 году исключили из Лиги Наций. Россию после нападения на Украину нужно исключить из ООН», — написал Пабрикс в своем микроблоге.

Министр подчеркнул, что в ООН обязаны это сделать, чтобы организацию вновь стали уважать.

Ранее МВД Латвии подготовило изменение к закону «Об иммиграции», согласно которому латвийские работодатели будут вынуждены прервать трудовые отношения с гражданами России и Белоруссии, за исключением тех, кто имеет статус постоянного жителя ЕС или временный вид на жительство (ВНЖ). Также в данной поправке говорится, что продление ВНЖ гражданам России и Белоруссии будет остановлено до 30 июня 2023 года.