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1 час назад

Украинцы бегут от голода в Европе

Елена Прошина

Украинские беженцы, которые прибыли в Испанию, вынуждены возвращаться на родину, так как не могут обеспечить свои базовые потребности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету L'Indépendant.

Украинцы бегут от голода в Европе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как говорится в сообщении, в Испанию с начала военного конфликта России и Украины прибыли около 125 тысяч украинских беженцев. Однако их адаптация проходит тяжело. Издание пишет, что многие беженцы в связи с экономическими сложностями вынуждены возвращаться домой. Трудности связаны с низкой заработной платой и высокой стоимостью жизни.

Газета L'Indépendant указала, что около 100 украинских семей в Гранаде планируют покинуть Испанию и вернуться на Украину.

Фонд Падрина, который оказал помощь более чем 1800 семьям, заявил, что украинские беженцы голодают, администрация игнорирует их тяжелое положение. Газета цитирует слова 42-летнего беженца из Украины Юрия Блаженца, который вынужден вернуться на родину в связи с нищетой и инфляцией.

«Я не могу жить здесь, я работаю только для того, чтобы платить за жилье и еду», — рассказал он.

Проблемы с размещением и обеспечением украинских беженцев возникают не только в Испании, но и по всей Европе. Президент ассоциации Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера заявила, что немногие французские семьи готовы принять у себя беженцев. Траты растут, а государство не предоставляет финансовую помощь. L'Indépendant пишет, что в Италии беженцев нередко выгоняют из мест проживания.

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