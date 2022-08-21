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28 минут назад

Спикер парламента Венгрии рассказал, во что хотят превратить Евросоюз

Елена Прошина

Частные глобальные корпорации вне Европы намерены превратить Европейский союз в «Соединенные Штаты Европы» и лишить государства в его составе свободы действий. Об этом заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер, передает РИА Новости.

ЕС хотят превратить в «Соединенные Штаты Европы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, частные корпорации, которые обычно базируются за пределами Европы, хотят превратить ЕС в «Соединенные Штаты Европы». Кёвер пояснил, что Европейский союз при таком развитии событий станет «империей», в которой все национальные государства окончательно лишатся свободы действий и самоопределения.

Спикер парламента Венгрии считает, что этот сценарий реализуется с целью получения материальных и духовных ресурсов. Частные корпорации хотят без каких-либо помех обладать благами государств ЕС.

Кёвер подчеркнул, что у народов Карпатского бассейна два пути: либо потерять все, чего они добились за эти, п годы, потерять свои страны и идентичность, либо объединить усилия и «завоевать будущее». По его словам, лучшей самообороной против финансовой мощи глобализма будет «созидательная сила».

Ранее Кёвер заявил, что вдохновители «культуры отмены» лишают общество веры, свободы, традиций и культуры. Он пояснил, что эти люди только прикрываются демократией, а на деле практикуют «духовное убийство».

В мире,Ласло Кевер,ЕС,
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