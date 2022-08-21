ЕС хотят превратить в «Соединенные Штаты Европы»

Частные глобальные корпорации вне Европы намерены превратить Европейский союз в «Соединенные Штаты Европы» и лишить государства в его составе свободы действий. Об этом заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер, передает РИА Новости.

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По его словам, частные корпорации, которые обычно базируются за пределами Европы, хотят превратить ЕС в «Соединенные Штаты Европы». Кёвер пояснил, что Европейский союз при таком развитии событий станет «империей», в которой все национальные государства окончательно лишатся свободы действий и самоопределения.

Спикер парламента Венгрии считает, что этот сценарий реализуется с целью получения материальных и духовных ресурсов. Частные корпорации хотят без каких-либо помех обладать благами государств ЕС.

Кёвер подчеркнул, что у народов Карпатского бассейна два пути: либо потерять все, чего они добились за эти, п годы, потерять свои страны и идентичность, либо объединить усилия и «завоевать будущее». По его словам, лучшей самообороной против финансовой мощи глобализма будет «созидательная сила».