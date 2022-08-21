США предрекли энергетический кризис из-за проблем с газом

США в 2022 году грозит энергетический кризис из-за отставания в добыче и хранении газа. Об этом сообщает Business Insider (BI).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что общий объем добычи газа на внутреннем рынке за неделю сократился на 28 миллионов кубометров в сутки с пикового уровня в 2,76 миллиарда кубометров.

В настоящее время запасы газа в США на десять процентов ниже традиционного уровня. Эксперты связывают это с жаркой погодой, из-за которой приходится тратить энергию на охлаждение воздуха в помещениях.

По данным издания, до начала отопительного сезона в Соединенных Штатах осталось всего два с половиной месяца.