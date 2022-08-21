Эбола возвращается? Зафиксирована новая смерть от заболевания

В провинции Северное Киву выясняют причины смерти пациентки, у которой были подозрения на лихорадку Эболы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ).

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Как говорится в сообщении, специалисты в настоящее время изучают образцы биоматериала умершей пациентки в Национальном институте биомедицинских исследований (НИБИ). Отмечается, что результаты исследования помогут установить, была ли пациентка заражена вирусом Эбола. Погибшей было 46 лет, она скончалась 15 августа 2022 года.

Как заявила глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти, организация всячески поддерживает расследование этого услучая и оказывает помощь в подготовке к возможной вспышке Эболы. Кроме того, сотрудники ВОЗ помогают представителям ДР Конго установить, с кем в последнее время контактировала погибшая пациентка.