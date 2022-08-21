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30 минут назад

В ДР Конго зафиксировали смерть от заболевания с подозрением на лихорадку Эбола

Елена Прошина

В провинции Северное Киву выясняют причины смерти пациентки, у которой были подозрения на лихорадку Эболы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ).

Эбола возвращается? Зафиксирована новая смерть от заболевания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, специалисты в настоящее время изучают образцы биоматериала умершей пациентки в Национальном институте биомедицинских исследований (НИБИ). Отмечается, что результаты исследования помогут установить, была ли пациентка заражена вирусом Эбола. Погибшей было 46 лет, она скончалась 15 августа 2022 года.

Как заявила глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти, организация всячески поддерживает расследование этого услучая и оказывает помощь в подготовке к возможной вспышке Эболы. Кроме того, сотрудники ВОЗ помогают представителям ДР Конго установить, с кем в последнее время контактировала погибшая пациентка.

Издание напоминает, что вирус Эбола передается человеку от диких животных. Первые симптомы — головная и мышечная боли, лихорадка, боль в горле, затем следуют нарушения функций почек и печени. Наиболее крупная вспышка вируса произошла в Западной Африке, жертвами Эболы стали более 11 тысяч человек.

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