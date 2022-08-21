Турция пообещала США не допустить нарушения антироссийских санкций

В ответ Элиташ пообещал Адеймо, что турецкая сторона не допустит обхода санкций каким-либо лицом или учреждением в стране. По его словам, эта позиция сформирована на фоне «глубоких экономических и политических» связей с Москвой и Киевом и усилий президента Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию вооруженного конфликта.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез сообщил, что у Турции есть действующий контракт с Россией по газу, страна не может присоединиться к санкциям в сфере энергетики. Донмез уточнил, что помимо этого у страны есть договоренности о поставках энергоносителей также с Ираном и Азербайджаном. Потребление газа, по его оценкам, планируется сохранять на уровне 59-60 миллиардов кубометров в год.