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46 минут назад

В США решили сделать платными вакцины и лечение от коронавируса

Lenta.ru

Правительство США решило переложить оплату вакцин и лечение от COVID-19 сначала на здравоохранение, а в конечном итоге, на пациентов. Об этом сообщает Fortune.

В США решили сделать платными вакцины и лечение от коронавируса
Фото: ReutersReuters

Координатор Белого дома по реагированию на COVID-19, доктор Ашиш Джа заявил, что Соединенные Штаты преодолели кризисную фазу пандемии и планируют прекратить закупки вакцин и тестов осенью 2022 года.

«Мы знали, что в какой-то момент нам нужно будет перейти на коммерческий рынок, и сейчас мы приближаемся к этому моменту», — заявила помощник секретаря HHS по вопросам готовности и реагирования Дон О'Коннелл.

Отмечается, что переход к переводу платежей за лекарственные препараты от коронавирусной инфекции на коммерческий рынок может занять месяцы. Это вызовет повышение стоимости медицинского страхования.

Раскрыты новые симптомы заражения COVID-19

Ранее сообщалось, что первой леди США Джилл Байден диагностировали COVID-19. Жена американского президента Джо Байдена заразилась коронавирусом, несмотря на то что была дважды привита и дважды ревакцинирована. 71-летней супруге американского лидера прописали противовирусный препарат «Паксловид».

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