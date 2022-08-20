В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
7 минут назад

Польша пригрозила РФ коллективным ответом НАТО из-за "Кинжалов" в Калининграде

Илья Родин

Замминистра обороны Польши Войчех Скуркевич заявил в интервью Польскому агентству печати, что Варшава не оставит без внимания размещение гиперзвуковых ракет в Калининградской области. Он пригрозил, что НАТО даст коллективный ответ на действия Москвы.

Отмечается, что пресс-служба Минобороны РФ сообщила ранее о переброске в регион трех современных истребителей МиГ-31 с ракетами «Кинжал». Они будут находиться на круглосуточном боевом дежурстве.

Скуркевич подчеркнул, что Польша находится на восточном фланге Североатлантического альянса. Постоянно увеличивает количество военнослужащих, проводит стратегические учения. Власти страны адекватно реагируют на действия РФ в Калининградской области.

Вместе с тем, основой для обеспечения суверенитета государства остается сотрудничество с НАТО, уточнил замминистра. Он предупредил, что гарантии со стороны альянса «были и остаются в силе».

В Калининградскую область перебросили МиГ-31 с «Кинжалами»

По его словам, официальные лица организации неоднократно подтверждали приверженность пятой статье устава, которая гласит о коллективной помощи в случае нападения на одного из членов блока.

В мире,Армия,Видео,Минобороны России,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители