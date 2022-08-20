Замминистра обороны Польши Войчех Скуркевич заявил в интервью Польскому агентству печати, что Варшава не оставит без внимания размещение гиперзвуковых ракет в Калининградской области. Он пригрозил, что НАТО даст коллективный ответ на действия Москвы.

Отмечается, что пресс-служба Минобороны РФ сообщила ранее о переброске в регион трех современных истребителей МиГ-31 с ракетами «Кинжал». Они будут находиться на круглосуточном боевом дежурстве.

Скуркевич подчеркнул, что Польша находится на восточном фланге Североатлантического альянса. Постоянно увеличивает количество военнослужащих, проводит стратегические учения. Власти страны адекватно реагируют на действия РФ в Калининградской области.

Вместе с тем, основой для обеспечения суверенитета государства остается сотрудничество с НАТО, уточнил замминистра. Он предупредил, что гарантии со стороны альянса «были и остаются в силе».