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44 минуты назад

Талибы призвали снять санкции с лидеров движения

Lenta.ru

Представители «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) обратились к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) с призывом не использовать санкции в качестве инструмента давления и снять их с лидеров движения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Талибы призвали снять санкции с лидеров движения
Фото: ReutersReuters

В своем заявлении талибы указали на то, что в Дохинском соглашении было принято решение о снятии всех санкций с лидеров Исламского Эмирата Афганистан (так талибы называют свое правительство — прим. «Ленты.ру»), и оно должно быть выполнено. Срок действия разрешения на зарубежные поездки для должностных лиц «Талибана» истек 19 августа, решение о его продлении Совбез ООН пока не принял. Талибы подчеркнули, что сохранение запрета вместо политического диалога создаст дистанцию между Афганистаном и миром, чего следует избегать.

«Афганистан, в котором Америка, НАТОНАТО и 50 других стран не смогли создать мир и стабильность при всей своей силе и мощи, сегодня безопасен и стабилен в интересах всего мира», — говорится в сообщении.

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