Талибы призвали снять санкции с лидеров движения

Представители «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) обратились к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций ( ООН ) с призывом не использовать санкции в качестве инструмента давления и снять их с лидеров движения. Об этом сообщает «Интерфакс» .

В своем заявлении талибы указали на то, что в Дохинском соглашении было принято решение о снятии всех санкций с лидеров Исламского Эмирата Афганистан (так талибы называют свое правительство — прим. «Ленты.ру»), и оно должно быть выполнено. Срок действия разрешения на зарубежные поездки для должностных лиц «Талибана» истек 19 августа, решение о его продлении Совбез ООН пока не принял. Талибы подчеркнули, что сохранение запрета вместо политического диалога создаст дистанцию между Афганистаном и миром, чего следует избегать.