СМИ рассказали о проcьбе Си Цзиньпина к Байдену накануне визита Пелоси

Председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонных переговоров попросил президента США Джо Байдена отговорить главу Конгресса Нэнси Пелоси от посещения Тайваня во время турне по странам Азии. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что разговор между лидерами мировых держав состоялся 28 июля, за несколько дней до поездки Пелоси на Тайвань.

По данным источников, Байден отказал своему китайскому коллеге. Он обосновал это тем, что не имеет права указывать спикеру в таких вопросах. Законодатели якобы самостоятельно принимают решения о заграничных визитах.

Автор статьи пояснил, что обсуждение поездки велось на высоком уровне. Пелоси явственно показала, что готова сократить количество посещаемых в рамках турне стран, но с тем условием, что Байден лично попросит ее об этом. Либо в том случае, если свое приглашение отзовут власти Тайваня.