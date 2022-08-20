Арестович исчез из списка советников офиса Зеленского

Алексея Арестовича нет в списке ни штатных, ни внештатных советников руководства офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщило украинское издание «Украинський Тиждень».

Отмечается, что в ответ на официальный запрос офис Зеленского предоставил список из 46 советников высшего руководства Украины, среди которых много других публичных личностей, в том числе Михаил Подоляк, однако Арестович в штате не числится, передает РИА «Новости».

При этом издание приводит цитату из одного из эфиров Арестовича, в котором он утверждает, что в случае его увольнения из офиса Зеленского он продолжит выступать, но не будет заниматься самоцензурой.

«Дураки просто не понимают, что будет, если я уволюсь», – цитирует СМИ Арестовича.