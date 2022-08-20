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53 минуты назад

Украинские СМИ не нашли Арестовича в списках советников офиса Зеленского

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Алексея Арестовича нет в списке ни штатных, ни внештатных советников руководства офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщило украинское издание «Украинський Тиждень».

Арестович исчез из списка советников офиса Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в ответ на официальный запрос офис Зеленского предоставил список из 46 советников высшего руководства Украины, среди которых много других публичных личностей, в том числе Михаил Подоляк, однако Арестович в штате не числится, передает РИА «Новости».

При этом издание приводит цитату из одного из эфиров Арестовича, в котором он утверждает, что в случае его увольнения из офиса Зеленского он продолжит выступать, но не будет заниматься самоцензурой.

Арестович рассказал, чего не хватает Украине для контрнаступления

«Дураки просто не понимают, что будет, если я уволюсь», – цитирует СМИ Арестовича.

Ранее Алексей Арестович заявил, что планирует баллотироваться в президенты Украины, если Владимир Зеленский не пойдет на второй срок.

В мире,Михаил Подоляк,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,
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