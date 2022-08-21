Губернатор американского штата прибыл на Тайвань

Губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб в своем Twitter сообщил, что с визитом прибыл на Тайвань.
«Я приземлился в Тайбэе, чтобы начать поездку по вопросам экономического развития на Тайвань и в Южную Корею», — написал он.
Он отметил, что в Индиане располагаются 10 тайваньских и 12 южнокорейских предприятий. Холкомб признался, что на этой неделе состоится его вторая поездка в Южную Корею в качестве губернатора.
«Я горжусь тем, что являюсь первым губернатором, посетившим Тайвань после начала пандемии. Я ценю теплый прием на Тайване со стороны Дугласа Сю, тайваньского директора по делам Северной Америки»», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что глава КНР Си Цзиньпин за несколько суток до поездки на Тайвань спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси просил американского президента Джо Байдена «найти способ удержать ее» от данного визита, однако получил отказ. По имеющимся сведениям, Байден предостерег китайского коллегу «от действий провокационного и принудительного характера» в случае визита Пелоси на Тайвань.