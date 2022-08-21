Губернатор американского штата прибыл на Тайвань

Губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб в своем Twitter сообщил, что с визитом прибыл на Тайвань.

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«Я приземлился в Тайбэе, чтобы начать поездку по вопросам экономического развития на Тайвань и в Южную Корею», — написал он.

Он отметил, что в Индиане располагаются 10 тайваньских и 12 южнокорейских предприятий. Холкомб признался, что на этой неделе состоится его вторая поездка в Южную Корею в качестве губернатора.

«Я горжусь тем, что являюсь первым губернатором, посетившим Тайвань после начала пандемии. Я ценю теплый прием на Тайване со стороны Дугласа Сю, тайваньского директора по делам Северной Америки»», — подчеркнул он.