В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
54 минуты назад

Губернатор американского штата Индиана Холкомб сообщил о прибытии на Тайвань

Газета.Ruиещё 6

Губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб в своем Twitter сообщил, что с визитом прибыл на Тайвань.

Губернатор американского штата прибыл на Тайвань
Фото: ReutersReuters

«Я приземлился в Тайбэе, чтобы начать поездку по вопросам экономического развития на Тайвань и в Южную Корею», — написал он.

Он отметил, что в Индиане располагаются 10 тайваньских и 12 южнокорейских предприятий. Холкомб признался, что на этой неделе состоится его вторая поездка в Южную Корею в качестве губернатора.

«Я горжусь тем, что являюсь первым губернатором, посетившим Тайвань после начала пандемии. Я ценю теплый прием на Тайване со стороны Дугласа Сю, тайваньского директора по делам Северной Америки»», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что глава КНР Си Цзиньпин за несколько суток до поездки на Тайвань спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси просил американского президента Джо Байдена «найти способ удержать ее» от данного визита, однако получил отказ. По имеющимся сведениям, Байден предостерег китайского коллегу «от действий провокационного и принудительного характера» в случае визита Пелоси на Тайвань.

В мире,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители