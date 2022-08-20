Глава Минюстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что Финляндия и Швеция не предоставили положительного ответа на запросы Анкары о выдаче причастных к терроризму лиц. Он пояснил, что ведомство было вынуждено направить новое обращение. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что на фоне спецоперации на Украине власти северных стран приняли решение о вступлении в Североатлантический альянс. Их намерение было поддержано как руководством НАТО, так и лидерами большинства входящих в организацию стран.

Турция заблокировала заявку скандинавских государств, но, после переговоров и подписания меморандума со Стокгольмом и Хельсинки, сняла свои возражения.

Министр подчеркнул, что ведомство в рамках подписанных договоренностей направило властям северных стран запросы по экстрадиции. Ответы на них не были получены. Сотрудникам пришлось напомнить о необходимости их выполнения.