Минобороны Белоруссии обратилось с просьбой о помощи к 18 странам

Глава ГУИР Минобороны Белоруссии Леонид Касинский рассказал, что Минск ведет работу по поиску нацистских преступников. В рамках проекта Генпрокуратура республики направила запросы о помощи в суде над ними в 18 государств. Об этом пишет ТАСС.

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Касинский пояснил, что в начале 2022 года сотрудники Генпрокуратуры РБ располагали данными о месте жительства порядка 400 человек, совершивших преступления на территории Белоруссии во время Второй мировой войны.

По его словам, сотрудники ведомства направили 60 запросов в 18 государств об оказании правовой помощи. В том числе, в США, Канаду, Аргентину и Великобританию.