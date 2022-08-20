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30 минут назад

Минобороны Белоруссии обратилось с просьбой о помощи к 18 странам

Илья Родин

Глава ГУИР Минобороны Белоруссии Леонид Касинский рассказал, что Минск ведет работу по поиску нацистских преступников. В рамках проекта Генпрокуратура республики направила запросы о помощи в суде над ними в 18 государств. Об этом пишет ТАСС.

Минобороны Белоруссии обратилось с просьбой о помощи к 18 странам
Фото: MIL.BYMIL.BY

Касинский пояснил, что в начале 2022 года сотрудники Генпрокуратуры РБ располагали данными о месте жительства порядка 400 человек, совершивших преступления на территории Белоруссии во время Второй мировой войны.

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По его словам, сотрудники ведомства направили 60 запросов в 18 государств об оказании правовой помощи. В том числе, в США, Канаду, Аргентину и Великобританию.

Начальник ГУИР отметил, что Литва и Латвия первыми прислали отказы. Они мотивировали свое решением тем, что удовлетворение таких просьб Белоруссии якобы «нанесет ущерб безопасности их государств».

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