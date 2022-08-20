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15 минут назад

В Британии усомнились в способности жителей оплатить отопление зимой

Майк Габриелян

Из-за энергетического кризиса жители Лондона зимой не смогут заплатить за отопление и купить продукты. Об этом в Twitter предупредил мэр города Садик Хан/

В Британии усомнились в способности жителей оплатить отопление зимой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ранее мы никогда не сталкивались с подобным. Речь даже не о том, что приближающейся зимой миллионам людей придется выбирать между отоплением и едой. К сожалению, они вообще не смогут позволить себе ни то, ни другое», - написал Хан.

По его словам, близящийся коллапс необходимо предотвратить. Правительство «должно вмешаться, чтобы люди могли удовлетворить свои основные потребности»

Мэр также опубликовал диаграмму Bloomberg, которая показывает, что средний счет за электроэнергию в Британии может превысить исторический уровень.

Ранее власти ФРГ предложили немцам обтираться влажной тряпкой вместо душа. По их мнению, это поможет сэкономить газ и электроэнергию.

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