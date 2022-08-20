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1 час назад

Американский историк рассказал об истинных целях США на Украине

Майк Габриелян

Знаменитый американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский рассказал об истинных целях США в украинском кризисе. Ученый дал интервью мексиканской газете El Universal.

В частности, Хомский ответил на вопрос: «Заинтересованы ли США в мирном разрешении этого конфликта?» По его мнению, США намеренно лишают Россию возможности дипломатического разрешения конфликта и постоянно нагнетают обстановку.

«Позиция правительства США ясна и ясна. Об этом было четко объявлено на совещании НАТО на авиабазе Рамштайн. Эта позиция состоит в том, что война должна продолжать ослаблять Россию… До такой степени, что не может быть ни переговоров, ни дипломатии. Если вникнуть, то это рецепт беспрецедентного нагнетания, предполагающего, что война на Украине, смерти и взрывы могут продолжаться…» - сказал философ.

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По его словам, все это может «опустошить Украину» и кончиться ядерной войной, но это универсальная позиция США и НАТО, и «сомневаться в ней считается изменой». Германия и Франция ранее «разрабатывали хороший альтернативный дипломатический процесс». Однако на последнем саммите они просто приняли позицию США.

Ученый также напомнил, что «до сих пор Россия не участвовала в таких атаках, которые обычно совершают Соединенные Штаты:

«Когда США бомбят Сирию, Ливию, Ирак или любую другую страну, они первым делом разрушают системы связи и энергоснабжения. Пока не убедятся, что место перестало быть функциональным. Россия этого не сделала. Киев до сих пор функционирует. Россия не атаковала линии поставок оружия и не применяла имеющееся у нее тяжелое вооружение для массового уничтожения. Но останется ли все по-прежнему?»

Хомский заметил, что пресса США постоянно называет происходящее на Украине «неспровоцированным» конфликтом. Это яркое свидетельство того, что конфликт действительно был спровоцирован.

«Единственная ситуация, в которой нужно было бы использовать эту формулировку, предполагает понимание того, что происходящее на деле вполне спровоцировано. Вот почему надо повторять эту фразу. Никто ее не использует, когда речь идет о других конфликтах», — сказал ученый.

По его словам, Вашингтон постоянно стремился втянуть Киев в НАТО, невзирая на протесты России и предупреждения опытных американских политиков.

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