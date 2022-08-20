Американский историк рассказал об истинных целях США на Украине

«Позиция правительства США ясна и ясна. Об этом было четко объявлено на совещании НАТО на авиабазе Рамштайн. Эта позиция состоит в том, что война должна продолжать ослаблять Россию… До такой степени, что не может быть ни переговоров, ни дипломатии. Если вникнуть, то это рецепт беспрецедентного нагнетания, предполагающего, что война на Украине, смерти и взрывы могут продолжаться…» - сказал философ.