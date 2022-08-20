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13 минут назад

В Британии украинцам предрекли судьбу бездомных

Деловая газета "Взгляд"

Тысячи украинских беженцев в Британии могут оказаться на улице из-за низкого уровня пособий на их содержание, считает издание The Independent.

Тысячи украинских беженцев в Британии могут оказаться на улице
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В стране действует программа, согласно которой британцы принимают в своих домах выходцев с Украины на срок не менее полугода. В ряде случаев этот срок уже подходит к концу. При этом почти каждый четвертый хозяин жилья планирует завершить свое участие в программе по истечении этих шести месяцев. Основная причина – резкое подорожание стоимости жизни, передает РИА «Новости».

Сейчас британцы получают за беженцев по 350 фунтов стерлингов (около 26 тыс. рублей) в месяц. Британское правительство призвали увеличить эти дотации вдвое для всех тех хозяев, кто согласится и дальше держать у себя украинских гостей.

В статье отмечается, что увеличить ассигнации будет для правительства дешевле, чем потом заниматься бездомными беженцами.

По информации издания, к началу июля более 1,3 тыс. украинцев числились как бездомные или вот-вот могли такими стать. У некоторых была разорвана договоренность на проживание, у других место оказалось непригодным для жилья. На данный момент в Британии в рамках этой программы находятся около 79 тыс. беженцев.

Ранее сообщалось, что четверть британцев, согласившихся принять у себя беженцев с Украины, не хотят оставлять их дольше чем на полгода.

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