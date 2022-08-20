Токаев сделал заявление по итогами переговоров с Путиным в Сочи

Состоявшиеся в пятницу переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева прошли в дружеской атмосфере, казахстанский лидер выразил удовлетворение их итогами. Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь главы республики Руслан Желдибай.
"По завершении продолжительных переговоров один на один с президентом России Владимиром Путиным в Сочи президент Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение их итогами. По мнению главы государства, они прошли в исключительно дружеской атмосфере, отличались взаимной доверительностью и деловитостью. В ходе переговоров, отметил президент, обсуждался весь спектр вопросов, касающихся торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, взаимодействия двух стран на международной арене", - написал Желдибай на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
По его словам, выражено обоюдное понимание важности неуклонной реализации достигнутых на уровне глав государств договоренностей правительствами двух стран.
"Президенты условились о продолжении регулярных рабочих контактов. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за проявленное им радушие и гостеприимство", - отметил пресс-секретарь.
19 августа состоялся рабочий визит лидера Казахстана в Сочи. В него прошли его переговоры с президентом России, которые длились 2,5 часа. В этот же день глава республики посетил образовательный центр "Сириус".