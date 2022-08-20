СМИ: Путин и Си Цзиньпин на G20 продемонстрируют неповиновение Западу

Главы России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин в случае их участия в саммите «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали могут продемонстрировать неповиновение господству Запада и подтвердить свою международную значимость, сообщает South China Morning Post со ссылкой на аналитиков.

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По данным издания, напряженность между двумя державами и западными странами может омрачить встречу G20 и будет иметь последствия для других государств, независимо от их позиции по таким вопросам, как конфликт вокруг Украины или напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Как заявил основатель издания Oxford Political Review Брайан Вонг, решение Си Цзиньпина призвано отразить позицию силы и открытости для углубления и возобновления общения с миром на уровне, существовавшем до эпидемии коронвируса. В случае если китайский лидер поедет на саммит в Индонезию, это станет его первой заграничной поездкой с начала пандемии COVID-19. За это время он один раз выезжал за пределы материкового Китая - в начале июля он посетил Гонконг.

Вонг отмечает, что решение Путина приехать на саммит «Большой двадцатки»носит еще более символический характер. По его словам, это попытка со стороны «осажденной» России показать, что она по-прежнему играет ключевую роль и делает ставку на международный порядок.