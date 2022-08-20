В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
5 минут назад

Стало известно об отказе Ирана от ключевого требования в рамках ядерной сделки

Елена Прошина

Иран отказался от требования американских властей вычеркнуть Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций Госдепартамента Соединенных Штатов и снять предусмотренные этим статусом ограничения, сообщает телеканал CNN.

Иран отказался от ключевого требования в рамках ядерной сделки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это требование было одним из ключевых препятствий, которое мешало совершить сделку в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Как отметил источник телеканала, иранские власти хотят добиться включение в соглашение по СВПД положения о компенсациях на тот случай, если Вашингтон снова выйдет из ядерной сделки.

По данным CNN, окончательный исход переговоров между Вашингтоном и Тегераном остается неопределенным. По словам высокопоставленного представителя американской администрации, президент Джо Байден одобрит только ту сделку, которая отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

Администрация экс-главы Белого дома Дональда Трампа объявила КСИР террористической организацией в 2019 году в рамках «кампании максимального давления», навязанной после того, как бывший президент отказался от сделки в 2018 году. Администрация Байдена также продолжает вводить новые санкции против Тегерана, поскольку переговоры по ядерной сделке затягиваются.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители