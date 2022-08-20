Иран отказался от ключевого требования в рамках ядерной сделки

Иран отказался от требования американских властей вычеркнуть Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций Госдепартамента Соединенных Штатов и снять предусмотренные этим статусом ограничения, сообщает телеканал CNN.

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Это требование было одним из ключевых препятствий, которое мешало совершить сделку в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Как отметил источник телеканала, иранские власти хотят добиться включение в соглашение по СВПД положения о компенсациях на тот случай, если Вашингтон снова выйдет из ядерной сделки.

По данным CNN, окончательный исход переговоров между Вашингтоном и Тегераном остается неопределенным. По словам высокопоставленного представителя американской администрации, президент Джо Байден одобрит только ту сделку, которая отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.