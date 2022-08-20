В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

Киссинджер призвал скорее завершить конфликт на Украине

Lenta.ru

Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер призвал как можно скорее завершить конфликт на Украине. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Киссинджер высказался по поводу ситуации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Киссинджера, необходимо, чтобы состоялись переговоры. «Кроме того, я бы предостерег от того, чтобы затягивать эту войну бесконечно. Потому что, в таком случае, все будет похоже на Первую мировую войну, и, вероятно, будет эскалация», — добавил он. Экс-госсекретарь также выразил надежду на то, что страны НАТО «вскоре договорятся между собой о том, какими должны быть результаты переговоров и какой результат достижим».

Однако Киссинджер заявил, что альянс не должен идти на уступки России, чтобы Москва не получила «никакой выгоды» от спецоперации. Он также подчеркнул, что Украине необходимо вернуть 15-20 процентов территорий, которые сейчас находятся под контролем РФ.

Ранее Генри Киссинджер говорил, что расширение НАТО должно было остановиться на Польше, а Украине стоило занять место Финляндии в отношениях России и Запада. Кроме того, стоило всерьез отнестись к заявлениям президента России Владимира Путина о беспокойстве в сфере безопасности, добавил он.

В мире,Генри Киссинджер,Владимир Путин,НАТО,
35
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители