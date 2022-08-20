В Польше призвали готовиться к краху Германии

ФРГ идет к изоляционизму и находится в страхе от того, что ожидает в будущем страну, сообщает польский консервативный портал Niezalezna.pl со ссылкой на экономиста Бартоша Бартчака.

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По его словам, Берлин ждет крах из-за того, что идея энергетической политики Европейского союза на основе поставок российского газа потерпела неудачу. Кроме того, на горизонте появилась серьезная проблема в виде Китая. Как считает эксперт, Германия оказалась в геополитической ловушке, определяемой интересами Соединенных Штатов и КНР, что может привести к концу экономической мощи Берлина.

В этом случае проблемы грозят и самой Польше, которая тесно связана с немецкой экономикой. Бартчак указал на существующий выход. Он заключается в том, что страна может попытаться вырваться вперед с современной промышленностью, используя новую потенциальную холодную войну.

Niezalezna.pl отмечает, что именно так построила свою мощь Южная Корея. «Так что надо пожелать, чтобы на восточной границе Украины (и, не дай Бог, Белоруссии) опустился новый железный занавес. Даже если сначала нам будет больно», — отметил экономист.