Назван возможный срок заключения иранской ядерной сделки

«80 процентов вероятности того, что она (ядерная сделка — прим. «Ленты.ру») будет заключена в ближайшее время, потому что очень многие в этом заинтересованы. Европейцы и американцы заинтересованы в том, чтобы открыть для себя иранский рынок», — отметил он.