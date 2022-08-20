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9 минут назад

Назван возможный срок заключения иранской ядерной сделки

Lenta.ruиещё 3

В иранской ядерной сделке заинтересованы многие, поэтому она с большой вероятностью будет заключена в ближайшее время. Так считает доцент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Сергей Серёгичев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал возможный срок подписания соглашения.

Назван возможный срок заключения иранской ядерной сделки
Фото: ShutterstockShutterstock

Интерес США

Поскольку США играют важную роль в переговорах, демократы пытаются набрать на этом политический вес, утверждает специалист.

«80 процентов вероятности того, что она (ядерная сделка — прим. «Ленты.ру») будет заключена в ближайшее время, потому что очень многие в этом заинтересованы. Европейцы и американцы заинтересованы в том, чтобы открыть для себя иранский рынок», — отметил он.

Выборы в Конгресс намечены на 8 ноября. Если не будет заключена сделка, есть вероятность подписания рамочного соглашения, полагает Серегичев.

«Фактически переговоры продолжатся, но формально будет соглашение. У дипломатов простая логика: худой мир лучше, чем бодро летящие друг в друга снаряды», — сказал он.

Уступки Ирана

По данным CNN, Иран отказался от требования к Госдепартаменту США вычеркнуть Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций и снять предусмотренные этим статусом санкции. Сергей Серегичев считает, что это свидетельствует о приближении переговоров к завершению.

«Если в обмен на отказ от требования исключить КСИР из списка террористических организаций американцы возобновят ядерную сделку с Ираном, это будет большим успехом Тегерана. Можно будет сказать, что Тегеран легко отделался», — заключил он.

Ранее стало известно, что Евросоюз готов ослабить санкции против КСИР ради восстановления иранской ядерной сделки.

В мире,Сергей Серегичев,Госдеп США,ЕС,
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