От Украины отвернулся один из главных союзников – Испания, сообщил в Newsweek аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса.

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По его словам, испанский премьер Педро Санчес весной в рамках визита в Киев пообещал украинским властям различную и масштабную военную помощь, однако сотрудничество между Киевом и Мадридом не выдержало проверки временем. Эксперт считает, что Испания овладела искусством дипломатии, которое в данном случае заключается в том, чтобы много обещать, но мало делать.

Как напомнил аналитик, Мадрид передал Киеву несколько единиц легкой артиллерии, одну эвакуационную бронемашину и небольшое количество противотанковых средств. При этом ранее сообщалось, что испанские власти планировали передать Украине тяжелые вооружения, в том числе десятки немецких танков Leopard 2A4. Однако в испанском Министерстве обороны посчитали, что плачевное состояние техники будет представлять опасность для эксплуатантов.