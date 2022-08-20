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34 минуты назад

Newsweek: Испания отказалась помогать Украине

Елена Прошина

От Украины отвернулся один из главных союзников – Испания, сообщил в Newsweek аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса.

Украине отказался помогать один из ее самых верных союзников в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, испанский премьер Педро Санчес весной в рамках визита в Киев пообещал украинским властям различную и масштабную военную помощь, однако сотрудничество между Киевом и Мадридом не выдержало проверки временем. Эксперт считает, что Испания овладела искусством дипломатии, которое в данном случае заключается в том, чтобы много обещать, но мало делать.

Как напомнил аналитик, Мадрид передал Киеву несколько единиц легкой артиллерии, одну эвакуационную бронемашину и небольшое количество противотанковых средств. При этом ранее сообщалось, что испанские власти планировали передать Украине тяжелые вооружения, в том числе десятки немецких танков Leopard 2A4. Однако в испанском Министерстве обороны посчитали, что плачевное состояние техники будет представлять опасность для эксплуатантов.

Позиция Испании должна стать поучительной для других стран, которые готовы на словах осуждать спецоперацию России на Украине, но на деле не имеют достаточных стимулов для реальной «поддержки» Киева, отметил Гонсалес-Галларса.

В мире,Педро Санчес,
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