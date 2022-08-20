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28 минут назад

Португалия выступила против запрета на въезд в ЕС для россиян

ТАССиещё 1

Португалия не поддерживает запрет на въезд в страны Евросоюза для граждан России. Об этом в пятницу сообщил газете ECO официальный представитель министерства иностранных дел страны.

Европейская страна встала на сторону РФ по вопросу виз
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Португалия считает, что главной целью санкционного режима должна быть российская "военная машина", а не российский народ", - говорится в заявлении МИД Португалии, которое ведомство направило в ответ на запрос ECO. В нем также отмечается, что Португалия намерена участвовать в обсуждении визовых ограничений против РФ на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа.

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