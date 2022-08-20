Европейская страна встала на сторону РФ по вопросу виз

"Португалия считает, что главной целью санкционного режима должна быть российская "военная машина", а не российский народ", - говорится в заявлении МИД Португалии, которое ведомство направило в ответ на запрос ECO. В нем также отмечается, что Португалия намерена участвовать в обсуждении визовых ограничений против РФ на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа.