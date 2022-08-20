Военная помощь США Украине превысила рекордные $10 млрд долларов

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Заявление госсекретаря приурочено к объявлению американскими властями очередного транша помощи Украине в сфере безопасности на сумму около 775 миллионов долларов. По словам главы дипломатии США, с учетом данной поддержки, общий объем военной помощи для украинских властей с начала работы администрации Байдена составил около 10,6 миллиарда долларов.

Госсекретарь подчеркнул, что наряду с Америкой порядка 50 стран из числа «союзников и партнеров» Вашингтона также оказывают Украине помощь в сфере безопасности. Глава ведомства заявил, что американские власти будут продолжать предоставлять Киеву дополнительные системы и вооружения, которые должны максимально повлиять на ситуацию на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров.

В рамках очередного транша военной помощи США намерены поставить разведывательные беспилотники «Небесный орел», противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и прочее вооружение, в том числе то, которое позволит «изменить ситуацию на поле боя» на юге и на востоке Украины.

Пока правительство США вкладывает деньги в оружие для Украины, собственные граждане беднеют и выражают недовольство действиями властей. Так, полученные счета за электроэнергию удивили американских граждан. Многие их не смогут оплатить. В последние месяцы электричество подорожало на 20%. При этом к концу лета в ряде штатах рост составит до 50%. Как говорят эксперты, это связано с подорожанием газа.