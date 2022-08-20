Почему в Турции заинтересованы в переговорах между РФ и Украиной

Анкара выступает за поддержку усилий по достижению мира на Украине посредством переговоров, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, только этот путь, а не дальнейшее разжигание конфликта, приведёт к нормализации ситуации. Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время визита во Львов также подчеркнул, что дипломатический процесс следует оживить. Как он отмечает, его страна в этом вопросе вновь готова взять на себя роль посредника. Между тем эксперты считают, что Киев в действительности не заинтересован в скором возобновлении диалога, получая многомиллионную военную помощь прежде всего от США. По мнению аналитиков, для Вашингтона, вложившего в конфликт «слишком много сил и средств», возможное мирное урегулирование стало бы геополитическим ударом.

Фото: AP © Evgeniy Maloletka AP © Evgeniy Maloletka

Анкара считает переговоры между Россией и Украиной единственным способом по разрешению конфликта и намерена поддерживать усилия по их возобновлению. С таким заявлением в Twitter выступил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

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«Единственное решение (конфликта на Украине. — RT) состоит в том, чтобы все поддержали усилия, направленные на достижение мира путём переговоров, а не разжигали войну», — написал он в соцсети.

По словам Калына, состоявшийся 18 августа визит турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на Украину является продолжением дипломатических инициатив Анкары.

В том же ключе высказался и глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. По его словам, Анкара продемонстрировала, что находится в «авангарде дипломатических усилий» по достижению прекращения огня и организации мирных переговоров между сторонами.

«Международное сообщество должно поддержать эти усилия по достижению мира и стабильности», — заявил он агентству Anadolu.

Отдалённые перспективы

О необходимости вернуться к диалогу говорил и сам глава Турции по итогам трёхсторонних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем во Львове.

«Мы указали на то, что международное сообщество должно взять на себя больше ответственности, чтобы оживить дипломатический процесс. Я сохраняю свою веру в то, что война в конечном итоге закончится за столом переговоров», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции 18 августа.

По его словам, Зеленский и Гутерреш согласны с этим положением, в связи с чем должен быть определён кратчайший путь к диалогу между Москвой и Киевом.

«Считаю, что переговоры могут быть возобновлены на тех началах, которые были сформированы в Стамбуле в марте. Мы готовы снова сыграть роль посредника, чтобы предоставить все виды поддержки для достижения этой цели», — подчеркнул турецкий лидер.

Он также отметил, что Анкара примет участие в восстановлении разрушенной в результате конфликта инфраструктуры Украины. Между странами был подписан соответствующий меморандум, согласно которому Турция возьмёт под патронат Харьков и Харьковскую область.

При этом в офисе Генсека ООН большого оптимизма относительно скорейшего возобновления диалога между Украиной и РФ не проявляют. Как заметил на брифинге 18 августа заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак, мирное урегулирование на встрече во Львове обсуждалось, однако перспектива его достижения довольно отдалённая.

«Как отметил генеральный секретарь, он действительно обсудил усилия по продвижению дела мира… Имеют место различные инициативы, но мы по-прежнему далеки от того момента, когда мы сможем говорить об усилиях по окончательному прекращению боевых действий», — сказал Хак.

«Нет никаких мотивов»

Между тем в Киеве в переговорах очевидно не заинтересованы, так как руководство страны каждый раз ставит всё более невыполнимые условия для их возобновления, отмечают эксперты. Так, 5 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете Le Figaro заявил, что переговоры с российской стороной возможны только при нескольких тактических поражениях РФ. По-иному с Москвой якобы невозможно сегодня договориться, так как она «обязательно откажется или попытается обмануть договорные стороны», почеркнул он.

Позднее в интервью изданию «Бабель» Подоляк и вовсе назвал переговоры с РФ на нынешнем этапе поражением для Украины.

«Сегодня для Украины нет никаких мотивов вести переговоры, поскольку интенсивность войны и возможность победить в этой войне намного важнее какой-либо ситуативной паузы. Ибо переговоры с Российской Федерацией на сегодняшний день будут означать только одно: они будут означать, что Россия выиграла», — заявил он.

По его словам, цена, которую Украина уже заплатила, намного выше, чем «возможность прямо сегодня прекратить огонь». Советник также подчеркнул, что Киев не может ввязаться в очередной «минский формат».

В свою очередь, Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с Эрдоганом и Гутеррешем заявил, что украинская сторона согласится на диалог с Москвой только в случае вывода российских военных с территории республики. В противном случае РФ нельзя доверять, считает он.

Между тем в России также не видят никаких предпосылок к возобновлению переговорного процесса с Украиной из-за её позиции.

«Украинская делегация переговорщиков, что называется, ушла с радаров. В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет. Специальная военная операция продолжается — продолжается до выполнения постановленных целей», — заявил 8 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что встреча между российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским пока тоже маловероятна, так как сначала «домашнюю работу» должны проделать делегации переговорщиков. Ранее, 3 августа, Песков подчёркивал, что Россия «действительно готова к решению украинской проблемы дипломатическим путём», но «на своих условиях».

Кроме того, политологи констатируют, что на Западе также не настроены способствовать мирному урегулированию на Украине. В этом отношении показательны действия США, которые продолжают накачивать страну оружием. Так, Пентагон 8 августа сообщил о выделении Киеву нового пакета военной помощи объёмом $1 млрд. В него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, противотанковые комплексы Javelin, противопехотные мины Claymore, миномётные комплексы, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы и снаряжение.

Помимо этого, американский президент Джо Байден принял решение о выделении Киеву пакета военной помощи на $775 млн, сообщил Белый дом. На сайте администрации опубликован меморандум, в котором Байден делегирует государственному секретарю распорядиться выделением суммы до $775 млн на оборонные товары и услуги Пентагона для помощи Украине. Кроме того, в Минобороны США рассматривают возможность поставки на Украину новых видов вооружений, которые якобы позволили бы изменить ситуацию на поле боя на юго-востоке страны.

Как отмечали в МИД РФ в первой половине августа, общий объём военной помощи США Украине составил $9,8 млрд с начала президентского срока Байдена.

Свои интересы

Опрошенные RT эксперты отмечают, что руководство Турции сегодня проявляет повышенный интерес к урегулированию ситуации на Украине через переговоры, руководствуясь прежде всего собственными интересами. Как напомнил профессор Дипломатической академии МИД РФ востоковед Александр Вавилов, в следующем году в стране пройдут президентские выборы, и действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган сейчас делает всё, чтобы максимально укрепить свой авторитет.

«Эрдоган хочет набрать политических очков, продемонстрировав себя в качестве эффективного миротворца. Для него важно показать себя в качестве влиятельного игрока на внешней арене, который печётся о престиже своей страны, оказывая также помощь соседям», — пояснил в беседе с RT аналитик.

Его мнение разделяет и политолог Андрей Манойло, отмечая, что турецкому президенту очень импонирует роль посредника, выполнять которую он вызывается уже не в первый раз.

«Эта роль приносит ему дивиденды. Если удастся разрешить украинско-российский конфликт и Эрдоган как-то окажется к этому причастен, то он не преминёт обратить особое внимание на свои заслуги, чтобы получить преимущество перед политическими конкурентами и подтвердить, что именно при нём Турция стала влиятельным региональным игроком», — сказал Манойло в разговоре с RT.

К тому же Эрдоган заинтересован в мире на Украине, так как вкладывает в эту страну деньги, указал он. Уже есть договорённость о строительстве в республике завода по производству беспилотников Bayraktar, что обеспечивает рынок сбыта турецким производителям, и Эрдоган пообещал Зеленскому поучаствовать в восстановлении инфраструктуры на Украине, напомнил Манойло.

Однако, как считает Александр Вавилов, ожидать скорого возобновления российско-украинских переговоров не стоит, так как в них пока не заинтересован сам Киев и его покровители в лице США.

«Слишком много уже вложено в Украину сил и средств. Поэтому на Западе её будут использовать в качестве антироссийского инструмента до конца. О переговорах может зайти речь, когда ситуация будет уже на грани коллапса, и украинцы не смогут оказывать какого-либо сопротивления, к чему дело и идёт. Но в этом случае речь уже будет идти об обсуждении капитуляции», — пояснил он.

Схожей точки зрения придерживается и научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В комментарии RT он отметил, что перспектива российско-украинского диалога в большей степени зависит от желания Запада и Украины, потому что Россия и так к нему готова.