Трасс изменила позицию по участию Путина на саммите G20

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, ранее не отказывающаяся от встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 Индонезии, заявила, что РФ не должна участвовать в собрании Группы двадцати. Об этом Reuters сообщил представитель британского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

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По мнению Трасс, у России «нет морального права присутствовать на G20» до тех пор пока продолжается спецоперация. При этом представитель МИД Великобритании поддержал стремление Индонезии обсудить события на Украине и «намеки на представление страны на саммите Группы двадцати ее президентом Владимиром Зеленским».