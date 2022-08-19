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22 минуты назад

Трасс изменила позицию по участию Путина на саммите G20

Елена Прошина

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, ранее не отказывающаяся от встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 Индонезии, заявила, что РФ не должна участвовать в собрании Группы двадцати. Об этом Reuters сообщил представитель британского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

Трасс изменила позицию по участию Путина на саммите G20
Фото: ReutersReuters

По мнению Трасс, у России «нет морального права присутствовать на G20» до тех пор пока продолжается спецоперация. При этом представитель МИД Великобритании поддержал стремление Индонезии обсудить события на Украине и «намеки на представление страны на саммите Группы двадцати ее президентом Владимиром Зеленским».

Макрон впервые за долгое время позвонил Путину

Ранее в офисе Трасс заявляли, что глава МИД готова «вызвать на разговор» Путина в рамках встречи на G20. В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя данное высказывание, напомнила руководителю внешнеполитического ведомства о провале переговоров с Сергеем Лавровым, когда та «опозорилась», путая географические названия.

В мире,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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