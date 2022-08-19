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24 минуты назад

Глава МИД Литвы прокомментировал выдачу виз россиянам

Lenta.ruиещё 1

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Об этом он написал в Twitter.

Глава МИД Литвы прокомментировал выдачу виз россиянам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Ландсбергиса, Литва продолжит выдавать визы россиянам и белорусам по гуманитарным соображениям.

«Но солнечные ванны — это не гуманитарная причина»,— констатировал он.

Две страны выступили против запрета на выдачу виз россиянам

Ранее Ландсбергис призвал Евросоюз «сказать ясное "нет" туристам из России и Белоруссии» и предложил «найти общее действенное решение, чтобы сделать запрет на визы наиболее эффективным». По его мнению, подобные меры должны действовать по меньшей мере в течение того времени, пока продолжается российская специальная военная спецоперация на Украине.

В мире,Габриэлюс Ландсбергис,ЕС,
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