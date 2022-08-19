Глава МИД Литвы прокомментировал выдачу виз россиянам

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Об этом он написал в Twitter .

Ранее Ландсбергис призвал Евросоюз «сказать ясное "нет" туристам из России и Белоруссии» и предложил «найти общее действенное решение, чтобы сделать запрет на визы наиболее эффективным». По его мнению, подобные меры должны действовать по меньшей мере в течение того времени, пока продолжается российская специальная военная спецоперация на Украине.