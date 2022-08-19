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59 минут назад

Макрон сообщил, что Путин якобы готов пересмотреть одно из требований по Запорожской АЭС

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Как сообщает МК, после телефонного разговора лидеров Франции и России, который состоялся по инициативе Эммануэля Макрона, французское МИД дало комментарий, в котором указало, что президент РФ якобы заявил о своей готовности пересмотреть одно из требований относительно Запорожской АЭС.

Макрон сообщил о готовности Путина пересмотреть одно из требований по Запорожской АЭС
Фото: ReutersReuters

Так как ранее CNN Türk уже сообщило, что, по данным источников в правительстве Турции, российский президент уже созрел для переговоров с Зеленским, что не получило никакого подтверждения Кремля, Елисейский дворец, видимо, тоже решил выдавить из разговора двух президентов какую-либо сенсацию.

В заявлении сказано, что Путин готов пересмотреть свое требование относительно ЗАЭС. Но как оказалось, российский президент сообщил, что не настаивает, чтобы делегация МАГАТЭ заезжала на Запорожскую АЭС через территорию, контролируемую Россией.

Ранее в МИД России уже заявили, что Киев не может гарантировать безопасность миссии МАГАТЭ на подконтрольной Украине территории, и уж на территории, подконтрольной России, эту миссию ВСУ вообще попытаются закатать в чернозем и заявить, что делегацию МАГАТЭ убила Россия. Поэтому в такой ситуации пусть члены МАГАТЭ едут через Украину. Тем более что Макрон всячески сигнализирует, что желает организовать эту поездку.

В ходе переговоров также обсуждалась ситуация на Запорожской АЭС, которая, благодаря стараниям ВСУ, может в любой момент стать ядерной катастрофой.

В мире,Политика,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,МИД России,МАГАТЭ,
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