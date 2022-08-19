Пока вы не уснули: признание Эрдогана и причина мирового хаоса

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Эрдоган сделал признание по встрече Путина с Зеленским

Во время переговоров во Львове президент Турции Тайип Эрдоган предложил главе Украины Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Эрдоган признался, что нынешняя поездка на Украину стала первой после начала спецоперации. Во время встречи с Зеленским они обсудили все вопросы двусторонних отношений. Однако главной темой стали боевые действия на Украине.

В Китае раскрыли причину мирового хаоса

Несоответствие между упадком США и их менталитетом сильнейшей державы является первопричиной существующего раскола и хаоса в мире, раскрыло китайское издание Global Times.

В публикации отмечается, что суть не в том, что сделали или не сделали Москва и Пекин, а в том, смогут ли США и Запад преодолеть свои страхи и тревогу относительно собственного упадка.

Норвегию могут отстранить от Олимпийских игр

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может наложить санкции на Норвегию из-за того, что в стране не выполняются обязательства по международному антидопинговому кодексу.

Как сообщает РИА Новости, из-за местных законов антидопинговое агентство не проводит проверки несовершеннолетних спортсменов на без согласия их родителей. Ситуация привела к тому, что за последние несколько лет ни один атлет в возрасте от 15 до 18 лет не прошел тестирование без предварительного предупреждения, что нарушает кодекс WADA.

В МИД прокомментировали ситуацию с визой в США для Лаврова

В МИД России рассчитывают, что министр иностранных дел Сергей Лавров и члены делегации РФ получат визы США для посещения Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы рассчитываем, что все же нового скандала вокруг этого не будет и американцы здраво подойдут к этой ситуации», - заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Россиянам предоставят отсрочку на первый взнос по ипотеке

Банки намерены предоставлять российским гражданам отсрочку на первый взнос по ипотеке. Об этом сообщает РБК.

Так, перечисление средств будет доступно через несколько месяцев после того, как оформится кредит. Речь идет о клиентах, которые способны купить новое жилье, но только после продажи имеющегося.

В Литве призвали аннулировать шенгенские визы россиян

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал ЕС аннулировать шенгенские визы россиян и белорусов. Об этом он заявил в свое колонке для Politico.

С конца февраля Литва прекратила выдачу туристических виз россиянам «в знак солидарности с Украиной».

Российские автомобилисты получат новые субсидии

В России приступят к субсидированию около половины расходов граждан и бизнеса по переводу транспорта с бензина на газ (метан). Власти РФ подписали соответствующее постановление, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Нoвый порядок пoдразумевает повышение в 2022 году нoрмативов субсидирования в два раза - с действующих 24 до 48% oбщей стоимости рабoт. Эти изменения внесены в oдно из приложений к госпрoграмме «Развитие энергетики», которoе определяет правила предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малoго и среднего бизнеса на переoборудование автомoбилей, общественногo транспорта и коммунальной техники для работы на газе», - отмечается в сообщении.

Афганистан захотел получить тонны российского бензина и дизеля по бартеру

Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи сообщил о намерении страны до конца 2022 года договориться с российской стороной о поставках около одного миллиона тонн бензина и одного миллиона тонн дизеля, передает РИА Новости. По его словам, страна нуждается в более чем 4 миллионах тонн нефти. Азизи указал на то, что Афганистан уже импортирует нефть из соседних стран, однако он стремится нарастить поставки.

Министр также подчеркнул, что Россия - дружественная страна для Афганистана.

Российская фигуристка решила выступать за Канаду

Российская фигуристка Ульяна Ширяева собирается перейти в сборную Канады. Как сообщает «Чемпионат.com», об этом рассказал глава Федерации фигурного катания Канады в Британской Колумбии Тед Бартон. Он отметил, что сейчас 15-летняя спортсменка находится в стадии смены спортивного гражданства.

Канадская федерация уже направила соответствующий запрос в Россию, его должны рассмотреть до конца декабря 2022 года. Сейчас Ширяевой разрешено участвовать в соревнованиях, однако вне квалификации.

Вайкуле отказалась от бизнеса в России

Певица Лайма Вайкуле передала долю в группе компании «Лайма-Люкс Рус» главному владельцу Ширазу Мамедову и попрощалась со своим российским бизнесом. Об этом сообщает «Слово и дело».