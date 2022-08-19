Афины и Никосия поддержали позицию Берлина и выступили против запрета на выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников Греции и Кипра.
Постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиос Корнелиу в беседе с изданием назвал данное решение «неправильным направлением». Он отметил, что власти страны «выдают визы даже гражданам Турции».
«Поэтому мы не считаем, что эта мера должна касаться россиян. Мы верим в контакты между людьми и не должны препятствовать гражданам РФ взаимодействовать с семьей и друзьями, проживающим на Кипре. Главное оружие — европейское единство, и наши партнеры должны уважать мнение других по этому вопросу», — добавил Корнелиу.
Изменение статуса российских виз также не рассматривают в Греции, сообщили Politico чиновники страны.
Напомним, что в последнее время на Западе активно обсуждается введение запрета на выдачу виз гражданам РФ. Инициаторами подобных призывов стали Финляндия и Эстония. При этом в Латвии и Эстонии уже прекратили выдавать визы россиянам.