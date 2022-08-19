«Поэтому мы не считаем, что эта мера должна касаться россиян. Мы верим в контакты между людьми и не должны препятствовать гражданам РФ взаимодействовать с семьей и друзьями, проживающим на Кипре. Главное оружие — европейское единство, и наши партнеры должны уважать мнение других по этому вопросу», — добавил Корнелиу.