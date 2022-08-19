Генсек ООН призвал к демилитаризации Запорожской АЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к демилитаризации Запорожской АЭС. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с журналистами в Одессе, передает пресс-служба организации.

По мнению Гутерриша, демилитаризация решит проблему существующей сегодня масштабной атомной катастрофы из-за ведущихся на территории ЗАЭС боевых действий. Он подчеркнул, что «электроэнергия из Запорожья является украинской» и необходима зимой народу Украины. Гутерриш призвал Москву «полностью соблюдать этот принцип».