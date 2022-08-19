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52 минуты назад

Генсек ООН призвал к демилитаризации Запорожской АЭС

Елена Прошина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к демилитаризации Запорожской АЭС. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с журналистами в Одессе, передает пресс-служба организации.

По мнению Гутерриша, демилитаризация решит проблему существующей сегодня масштабной атомной катастрофы из-за ведущихся на территории ЗАЭС боевых действий. Он подчеркнул, что «электроэнергия из Запорожья является украинской» и необходима зимой народу Украины. Гутерриш призвал Москву «полностью соблюдать этот принцип».

«Мы не хотим второй Чернобыль»

Ранее призыв к демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС также поддержал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В России же уверены, что данное решение лишь сделает станцию более уязвимой. С соответствующим заявлением выступил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

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