Власти Румынии выслали из страны российского дипломата

Власти Румынии приняли решение о высылке из страны российского дипломата. Об этом сообщил в пятницу румынский МИД.
"МИД информирует, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии представителя посольства РФ в Бухаресте, которое было уведомлено об упомянутом решении по указанию министра иностранных дел Богдана Ауреску", - указывается в распространенном сообщении.
"Решение было принято с учетом несовместимости деятельности этого представителя [посольства] с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года", - утверждается в нем.
Представитель посольства покинул пределы Румынии на этой неделе, уточняет румынское внешнеполитическое ведомство.