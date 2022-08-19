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24 минуты назад

Власти Румынии выслали из страны российского дипломата

ТАСС

Власти Румынии приняли решение о высылке из страны российского дипломата. Об этом сообщил в пятницу румынский МИД.

Власти Румынии выслали из страны российского дипломата
Фото: ТАССТАСС

"МИД информирует, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии представителя посольства РФ в Бухаресте, которое было уведомлено об упомянутом решении по указанию министра иностранных дел Богдана Ауреску", - указывается в распространенном сообщении.

"Решение было принято с учетом несовместимости деятельности этого представителя [посольства] с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года", - утверждается в нем.

Представитель посольства покинул пределы Румынии на этой неделе, уточняет румынское внешнеполитическое ведомство.

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