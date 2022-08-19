Премьер Финляндии Марин сдала анализы на наркотики

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что сдала тест на наркотики. По ее словам, результаты будут готовы через неделю. Об этом она сообщила на срочно созванном пресс-брифинге, сообщает Yle.

«Вначале хочу отметить, что в последние дни в обществе прозвучали серьезные обвинения в том, что я находилась в месте (где употребляли наркотики) или что я сама употребляла наркотики. Сегодня я прошла тест на наркотики, результаты которого будут известны примерно через неделю», — сказала Марин.

Ранее сообщалось, что Марин вновь оказалась в центре скандала после публикации в СМИ видео, на которых она танцует и веселится в компании друзей. Политик заявила, что «не делала ничего противозаконного и кроме алкоголя не принимала ни наркотиков, ни чего-либо другого», а также призвала понять, что «на ключевых государственных должностях находятся обычные люди, ведущие обычную жизнь». В некоторых финских СМИ Марин обвинили в причинении вреда репутации власти, однако ряд политиков встал на сторону премьера.