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33 минуты назад

Иран начнет постепенный отказ от реализации ядерной программы после подписания соглашения

Москва24иещё 1

Иран берет на себя обязательства по постепенному отказу от реализации ядерной программы сразу после подписания соглашения, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

Иран начнет постепенный отказ от реализации ядерной программы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что соглашение предусматривает возвращение Южной Кореей 7 миллиардов долларов Ирану, а также штраф для США в случае повторного выхода из ядерной сделки.

"Европейское предложение по возрождению ядерной сделки включает в себя четыре этапа, каждый из которых рассчитан на 60 дней. В первый день после подписания соглашения санкции будут сняты с 17 иранских банков и 150 компаний", – добавили собеседники телеканала.

В январе 2020 года Иран отказался от ключевого ограничения по Совместному всеобъемлющему плану по ядерной программе. Речь идет об отказе от ограничений, касающихся числа центрифуг, уровня обогащения и объемов хранения обогащенного урана.

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