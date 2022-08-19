Иран начнет постепенный отказ от реализации ядерной программы

"Европейское предложение по возрождению ядерной сделки включает в себя четыре этапа, каждый из которых рассчитан на 60 дней. В первый день после подписания соглашения санкции будут сняты с 17 иранских банков и 150 компаний", – добавили собеседники телеканала.