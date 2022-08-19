Bloomberg: Трасс хочет "вызвать на разговор" Путина на саммите G20

Глава МИД Британии и главный кандидат на пост премьер-министра страны Лиз Трасс заявила, что хочет лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Своё заявление Трасс сделала после того, как президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил, что Путин, как и Си Цзиньпин планировали посетить запланированный саммит.
Риши Сунак, соперник Лиз Трасс в гонке за пост премьер-министра, поддерживается другого мнения. Он считает, что Владимиру Путину необходимо запретить участвовать в международных саммитах, пока длится конфликт на Украине.
Желание провести разговор с президентом России Лиз Трасс озвучивала и раньше. Она уже заявляла, что готова организовать встречу, если её изберут премьер-министром Великобритании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов, готова ли российская сторона к возможной встрече с Трасс, но заявил, что кандидаты на пост премьер-министра Британии не отличаются «дипломатической сдержанностью».