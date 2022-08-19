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29 минут назад

Генсек ООН прибыл в Одессу

Елена Прошина

Генсек ООН Антониу Гутерреш в рамках своего визита на Украину прибыл в Одессу. Он, в частности, посетил порт, где осмотрел судно, на котором будет вывезено зерно в рамках «продуктовой сделки». Об этом пишет РИА Новости.

«Одесса, порт. Генсек ООН Гутерреш прибыл», - написал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По словам официального представителя Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Савиано Абреу, генсек ООН осмотрел судно, на котором будет вывезено зерно. На него загружено около 10 тыс. тонн пшеницы.

Предполагается, что в Одессе Гутерреш, Эрдоган и Зеленский продолжат переговоры по экспорту украинского зерна.

Генсек ООН Антониу Гутерреш посетит Украину

Ранее трехсторонние переговоры прошли во Львове. В ходе встречи президент Турции Реджеп Эрдоган предложил главе Украины Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

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