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13 минут назад

«Мы не хотим второй Чернобыль»: Эрдоган снова предложил Зеленскому встретиться с Путиным в Турции

Газета.Ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время переговоров во Львове предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому организовать его встречу с президентом России Владимиром Путиным. Однако Зеленский настаивает, что будет готов к переговорам с Москвой только после вывода российских войск со взятых под контроль территорий.

Встреча во Львове

По возвращении из Львова, где прошла трехсторонняя встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и Владимиром Зеленским, Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам, что главной темой встречи стал конфликт на Украине. По словам Эрдогана, он обсудил с украинским лидером "все аспекты двусторонних отношений".

Президент Турции вновь заявил, что солидарность и поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины его страной "будут продолжаться".

"На встрече во Львове я отметил, что мы продолжим прилагать усилия для прекращения войны путем дипломатии и переговоров. Так же, как я говорил во время визита в Сочи уважаемому Путину, я напомнил уважаемому Зеленскому, что мы можем стать площадкой для проведения между ними встречи", - приводит слова турецкого лидера телеканал TRT.

Он отметил, что во время трехсторонней встречи обсуждались шаги, которые можно предпринять для облегчения экспорта украинского зерна. Согласно его данным, с 1 августа по морскому гуманитарному коридору было вывезено порядка 625 тысяч тонн украинского зерна.

"Мы остановились на шагах, которые могут быть предприняты для повышения эффективности механизма, созданного для экспорта зерна с Украины. Я также обратил внимание на необходимость более активного участия международного сообщества и его ответственность за оживление дипломатического процесса с целью урегулирования конфликта", - пояснил он.

Эрдоган добавил, что хотел бы обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

"Зеленский нас особенно попросил, чтобы Россия обезвредила все мины вокруг АЭС и сделала это как можно быстрее из-за угрожающих масштабов ситуации. Когда я говорил во Львове, что мы не хотим "второй Чернобыль", я имел в виду это. Данный вопрос я намерен обсудить с уважаемым Путиным. Россия должна сделать этот важный шаг для обеспечения мира", - рассказал он.

По итогам переговоров во Львове Эрдоган, Зеленский и Гутерриш договорились, что ООН поддержит миссию инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, если на визит согласятся Москва и Киев. При этом Турция будет способствовать восстановлению инфраструктуры Украины, пострадавшей во время боевых действий.

"В ходе визита был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством торговли Турции и Министерством инфраструктуры Украины, согласно которому мы займемся восстановлением разрушенной в результате конфликта инфраструктуры", - уточнил турецкий лидер.

Переговоры о переговорах

Сам Владимир Зеленский после встречи во Львове заявил, что переговоры между Киевом и Москвой возможны только после вывода российских военных сил со взятых под контроль территорий.

"Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории", - приводятся его слова в Twitter агентства Anadolu.

В начале августа, по возвращении из Сочи со встречи с Владимиром Путиным, Эрдоган заявил журналистам, что предложил президенту России провести встречу с Зеленским, "несмотря на трудности на местах".

Турецкий лидер подчеркнул, что "твердо убежден" в возможности урегулировать украинский кризис "за столом переговоров".

"Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским. Мы будем продолжать развивать наш диалог с нашим черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир", — сказал тогда Эрдоган.

Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 8 августа на пресс-конференции, что встреча президентов России и Украины возможна только после того, "как всю домашнюю работу проделает делегация переговорщиков".

Эрдоган сделал признание по встрече Путина с Зеленским

"Этот элемент тоже отсутствует. Поэтому необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом встречи пока в настоящий момент нет", — сказал Песков.

При этом, по его словам, в Кремле ценят усилия Эрдогана по организации переговорного процесса Москвы и Киева. Песков подчеркнул, что президент Турции "неоднократно предлагал свои услуги" и "прикладывал усилия для того, чтобы инициировать мирный процесс".

"Мы знаем, что была достаточно велика его (Эрдогана) роль в организации весьма и весьма хороших условий для проведения нескольких раундов переговоров между российской и украинской делегациями. И президент также продолжает такую политическую волю изъявлять — прикладывать усилия для того, чтобы помочь такому процессу. Но вы знаете, что украинская делегация переговорщиков, что называется, "ушла с радаров". В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет", — добавил представитель Кремля.

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