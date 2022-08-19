Качающихся на качелях и в гамаке медведей сняли на видео

Медведица и двое маленьких медвежат решили поразвлечься на заднем дворе дома. Дикие животные покачались на садовых качелях и отдохнули в гамаке.

На забавный инцидент обращает внимание Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший снятые очевидцами кадры. На записи видно, как косолапые беззаботно проводят время в чужом дворе.

Владельцы частного дома, заметив непрошеных гостей, немного испугались. Однако ситуация разрешилась сама собой. Вволю отдохнув, медвежье семейство благополучно удалилось в лес.