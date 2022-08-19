Кандидат на пост Джонсона призвал не допускать Путина на саммит G20

Экс-глава Минфина Великобритании, кандидат в премьер-министры Риши Сунак призвал не допускать президента России Владимира Путина на саммит G20. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

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«Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом, пока он не прекратит свою незаконную войну в Украине», - заявил представитель Сунака.

По его словам, партнеры Великобритании из G20 «несут коллективную ответственность за то, чтобы назвать поведение Путина ужасающим».

Напомним, саммит G20 пройдет 15-16 ноября в Индонезии на острове Бали. Ранее Владимир Путин уже сообщил, что планирует принять участие во встрече. Однако пока неизвестно, в каком формате он представит Россию.