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1 час назад

Кандидат на пост Джонсона призвал не допускать Путина на саммит G20

Елена Прошина

Экс-глава Минфина Великобритании, кандидат в премьер-министры Риши Сунак призвал не допускать президента России Владимира Путина на саммит G20. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Кандидат на пост Джонсона призвал не допускать Путина на саммит G20
Фото: ReutersReuters

«Мы должны послать Путину решительный сигнал, что для него не будет места за столом, пока он не прекратит свою незаконную войну в Украине», - заявил представитель Сунака.

По его словам, партнеры Великобритании из G20 «несут коллективную ответственность за то, чтобы назвать поведение Путина ужасающим».

Напомним, саммит G20 пройдет 15-16 ноября в Индонезии на острове Бали. Ранее Владимир Путин уже сообщил, что планирует принять участие во встрече. Однако пока неизвестно, в каком формате он представит Россию.

Президент Индонезии Джоко Видодо также подтвердил, что Путин, а также председатель КНР Си Цзиньпин намерены посетить саммит «Большой двадцатки». По словам лидера государства, российский президент лично сказал ему, что приедет на встречу.

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