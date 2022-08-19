Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу прибыл в Одессу, где он продолжит переговоры с президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Тайипом Эрдоганом о поставках украинского зерна по Черному морю. Об этом сообщил украинский телеканал "Дом".

По его сведениям, Гутерриш прибыл в одесский порт, где 19 августа продолжатся переговоры с президентами Украины и Турции по вопросу зерновых коридоров для экспорта украинской агропродукции. Телеканал "Дом" публикует короткий видеоролик, на котором генсек ООН и сопровождающие его лица идут по набережной в одесском порту.