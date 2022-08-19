В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 59.96EUR 60.90
Войти в почту
46 минут назад

СМИ: Гутерриш прибыл в Одессу для обсуждения с Зеленским и Эрдоганом поставок зерна

ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу прибыл в Одессу, где он продолжит переговоры с президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Тайипом Эрдоганом о поставках украинского зерна по Черному морю. Об этом сообщил украинский телеканал "Дом".

По его сведениям, Гутерриш прибыл в одесский порт, где 19 августа продолжатся переговоры с президентами Украины и Турции по вопросу зерновых коридоров для экспорта украинской агропродукции. Телеканал "Дом" публикует короткий видеоролик, на котором генсек ООН и сопровождающие его лица идут по набережной в одесском порту.

Генсек ООН Антониу Гутерреш посетит Украину

В четверг Гутерриш в украинском Львове провел переговоры с Зеленским и Эрдоганом.

В мире,Видео,Антониу Гутерреш,Антониу Гутерриш,Владимир Зеленский,ООН,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители