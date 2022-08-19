В Литве призвали аннулировать шенгенские визы россиян

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал ЕС аннулировать шенгенские визы россиян и белорусов. Об этом он заявил в свое колонке для Politico.

С конца февраля Литва прекратила выдачу туристических виз россиянам «в знак солидарности с Украиной».

Ландсбергис подчеркнул, что страна продолжает выдавать гуманитарные визы и россиянам, и белорусам. Аналогичные решения приняли Латвия и Эстония.

«Тем не менее, остается несколько проблем. Российские туристы, которым власти стран Балтии отказали в выдаче визы, могут по-прежнему обращаться за визой в любой другой стране-члене ЕС», - заявил дипломат.

Он отметил, что, получив визу, эти россияне по-прежнему отправляются в страны, наиболее близкие к границам России и Белоруссии, - то есть в Прибалтику.

Ландсбергис подчеркнул, что в Прибалтике «не желают принимать гостей из России», большинство из которых, по его мнению, являются сторонниками президента РФ Владимира Путина.

«Уже выдано большое количество многократных виз сроком на три года и более. Это означает, что даже без выдачи новых виз значительному количеству туристов все равно будет предоставлена возможность наслаждаться европейским стилем жизни, который, по мнению властей России и Белоруссии, следует презирать и даже бороться с ним», - отметил министр.

В связи с этим, по его мнению, ЕС должен аннулировать уже выданные визы - как минимум до конца украинского кризиса.

Единство мнений по вопросу выдачи гражданам РФ туристических шенгенских виз в ЕС отсутствует, достичь согласия по данному вопросу будет трудно. Об этом в четверг в эфире национального радио LRT заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

"Сомневается [в действенности такой меры] не только Германия, но и страны Южной Европы, которых после пандемии особенно волнует проблема восстановления туристического сектора", - сказала она.

По мнению советника, граждане РФ в этих странах составляют значительную часть туристов.

"Не думаю, что они готовы легко отказаться от приема россиян", - отметила Скайсгирите.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис неоднократно выступал с призывом ввести запрет на выдачу россиянам туристических виз на уровне ЕС. В среду он предложил, как это сделать. По словам министра, надо объявить такие визы россиян недействительными, и их выдача автоматически прекратится.

Польша сократила выдачу виз гражданам России, запретив им въезд в туристических целях. Об этом со ссылкой на МИД страны пишет Rzeczpospolita.

По данным польского внешнеполитического ведомства, с 24 февраля до 9 августа гражданам России было выдано 4 513 виз. При этом за весь прошлый год россияне получили 31 297 виз, в том числе 17 388 рабочих, почти тысячу студенческих и 95 туристических.

С конца марта Польша больше не выдает россиянам туристические визы. Основанием для этого стало распоряжение МВД, которым гражданам РФ блокируется въезд в страну с туристической целью.

«В настоящее время принимаются только заявления граждан Российской Федерации, подаваемые по гуманитарным соображениям, в неотложных и особо обоснованных ситуациях и когда того требуют интересы Польши», - пояснили в ведомстве.

В МИД Польши также отметили, что, помимо украинского кризиса, есть и технические проблемы с выдачей виз, так как в начале апреля Россия выслала из страны 45 польских дипломатов. Это стало ответным шагом на высылку российских дипломатических работников.

Несмотря на сложности, в этом году специальных, гуманитарных, виз для россиян было выдано 659. Эти визы выдаются гражданам страны, которым грозит тюремное заключение или несправедливый суд, отмечает издание.

Власти Латвии приняли пока неофициальное решение не продлевать виды на жительство для россиян и ограничить въезд по шенгенским визам. Об этом написал во вторник премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на своей странице в Twitter.

"Концептуально мы договорились не продлевать вид на жительство для граждан РФ и ограничить въезд по шенгенским визам. Мы ожидаем законопроект от МВД", - заявил глава правительства.

Как сообщил в воскресенье портал Delfi, президент Латвии Эгилс Левитс предложил провести проверку обоснованности ранее выданных россиянам виз и видов на жительство. По его мнению, впредь ВНЖ не следует выдавать тем постоянным жителям Латвии, которые решат получить гражданство РФ.

5 августа посольство Латвии в Москве на неопределенный срок приостановило прием от россиян заявлений на получение визы.

Главы МИД ЕС обсудят 31 августа на неформальной встрече в Праге возможности изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз всем гражданам России, за исключением отдельных категорий, речь о полной их отмене не идет. Об этом сообщил ТАСС в четверг дипломатический источник в Брюсселе.

"Вопрос о возможностях организованного совместного значительного сокращении всеми странами ЕС числа выдаваемых гражданам России шенгенских виз будет внесена рядом государств, в частности, Эстонией и Финляндией на предстоящем "гимнихе" (неформальной встрече глав МИД ЕС - прим. ТАСС). Речь пойдет как об изменении шенгенского кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку, так и о возможных согласованных действиях стран ЕС в рамках имеющихся у них сейчас национальных компетенций", - пояснил дипломат.

"На первом этапе будет рассматриваться создание добровольной системы сокращения в несколько раз количества туристических виз, выдаваемых российским гражданам ежедневно. К этой схеме смогут сразу присоединиться те государства Евросоюза, которые уже готовы к этому шагу. Такая система позволит отработать оптимальные формы визовых ограничений, к которым впоследствии смогут присоединиться другие страны Евросоюза", - сказал он.

Полный отказ вряд ли возможен

"Полный отказ от выдачи шенгенских виз вряд ли возможен, поскольку всегда остаются категории граждан, которые такие визы должны получать, например гражданские активисты, представителей оппозиции, журналистов, лиц, которым необходима поездка по гуманитарным нуждам, например для срочного лечения", - продолжил он.

Он отказался комментировать идею заставить всех въезжающих в ЕС россиян подписывать бумагу, что они осуждают спецоперацию России на Украине.

Дипломат также пояснил, что пересмотр шенгенского кодекса - это длинный юридический процесс, который не гарантирует результата, поскольку основные визовые полномочия находятся в руках стран - членов сообщества, а не Брюсселя, поэтому, вероятнее всего, запускать визовые ограничения против России страны ЕС будут на уровне дополнительных межгосударственных договоренностей.

Заявление по поводу потенциального запрета на выдачу шенгенских виз сделали в департаменте информации и печати МИД России. Как пишет ТАСС, ведомство «не исключает», что дискриминационные визовые решения примут на уровне всего ЕС. «Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны, о ней вы скоро узнаете», — приводятся слова замдиректора департамента Ивана Нечаева.

По данным источников агентства, в конце августа в Праге будут обсуждаться «возможности изменения визового кодекса ЕС или создания механизма для сокращения выдачи виз гражданам России», но полная отмена выдачи виз не рассматривается. О перспективах рассуждает словацкий экономист, директор аналитического центра Comenius Analytica Владимир Бачишин:

«Я думаю, не будет, потому что Германия против этого. Прибалтийские страны запретили — ну и что? А другие страны могут выдавать. В Словакии есть такие разговоры, но они находятся на уровне публицистики. Есть люди, которые с точки зрения отношения к России экстремисты, но большинство людей не экстремисты. Могут быть селективные меры: кому-то выдавать, кому-то не выдавать. Но как это доказывать, что кто-то достоин, а кто-то недостоин? Для этого нет емкостей у этих посольств. Кто как хочет, так и сделает. Но я думаю, единого подхода не будет. Я сам считаю лично, что нельзя использовать в международных отношениях принцип коллективной вины. Есть политическая элита, всегда после выборов избиратели не влияют на их решения. Это просто бред».

В европейском консенсусе по визовой дискриминации россиян сомневаются и западные СМИ. По оценкам CNN, Евросоюз «вряд ли достигнет полного согласия» по мерам, поскольку часть членов ЕС, в первую очередь более удаленные от России государства, будут ратовать за сохранение связей. Согласно статье, для Евросоюза «игнорировать» Россию таким образом будет «не только крайне сложно, но и не особенно продуктивно», ведь по окончании горячей фазы противостояния Брюсселю нужно будет «убедить обычных россиян в преимуществах европейских ценностей».

Тем не менее отдельные страны ЕС визовые ограничения уже ввели — будь то на официальном уровне или просто по факту, из-за взаимной высылки дипломатов. Каким может быть ответ Москвы, о котором говорят в российском МИД? Рассуждает доцент МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин:

«Россия может не выдавать визы европейцам, которые вдруг захотят приехать в РФ. Это будет ответ никакой не зеркальный, не симметричный, потому что и так потока европейцев в нашу страну в данный момент не наблюдается: не летают самолеты, не ездят поезда. Во-вторых, кто может реально попасть под такое ограничение с российской стороны? Это, наверное, жители сопредельных бывших советских республик, в первую очередь Латвии и Эстонии. Вот эта группа людей может пострадать, если вдруг Россия объявит о том, что она в ответ на жесткие латышские и эстонские меры тоже не будет выдавать эстонцам и латышам такие визы. Это, на мой взгляд, будет негативное решение: пострадают русскоговорящие люди — те, которых мы всегда поддерживали, во всяком случае на словах. Надо дождаться того решения, которое будет принято 30-31 августа в Праге, если такое решение вообще будет принято. Возможно, что стороны ограничатся заявлением без каких-то правовых последствий. И только тогда уже надо объявлять о каких-то ответных мерах. Но, на мой взгляд, эти ответные меры в данном вопросе вообще не нужны».

Ранее перспективу запрета на выдачу виз россиянам прокомментировали в Брюсселе. Как заявила 9 августа официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, визовый кодекс ЕС не допускает ограничений для всех граждан конкретных государств, но каждый из членов ЕС может принимать решения в этом вопросе самостоятельно. По ее словам, Брюссель находится в контакте со странами Евросоюза, которые намерены ограничить выдачу виз в одностороннем порядке, но не комментирует эти контакты.

Громче других к запрету на выдачу шенгенских виз россиянам призывают Литва и Латвия. Ранее они отказались платить за российский газ в рублях, после чего «Газпром» прекратил поставки. Теперь в бизнес-ассоциациях стран заявили о рекордном росте цен на электроэнергию. Как пишет РБК со ссылкой на литовских промышленников, сегодняшние 4 евро за киловатт-час — «это абсурд» для бизнеса и предприятия могут остановить производство.

Заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел (МИД) России Иван Нечаев в ходе брифинга заявил, что решение Финляндии сократить туристические визы для россиян не останутся без должной реакции Москвы.

«Решение финских властей ограничить прием от российских граждан заявлений на получение виз в Финляндию всецело укладывается в русло очередной русофобской кампании в отдельных государствах ЕС, инициированной прибалтийскими странами», — сказал он.

Нечаев охарактеризовал решение финских властей как «политически мотивированную дискриминацию россиян по признаку национального происхождения».

«Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны», — отметил представитель российского МИД.

О том, какие именно меры предпримет российская сторона, дипломат рассказывать не стал, но подчеркнул, что россиянам нужно быть готовым к тому, что страны Евросоюза перестанут выдавать визы гражданам России.

«Не исключаем, что на уровне ЕС будет принято решение прекратить выдавать шенгенские визы россиянам», — признались в ведомстве.

Надо запретить людям ездить в Европу, а особенно в страны НАТО - это небезопасно и безнравственно, заявил в депутат Госдумы Виталий Милонов в пресс-центре НСН.

В социальных сетях и в СМИ практически каждый день появляются новые случаи проявления русофобии на зарубежных курортах, например, наклейки в самолетах с надписью: «самолеты с русскими должны разбиваться», отказ крупных сетевых отелей заселять россиян, отказ в продаже товаров в магазинах, прекращение выдачи шенгенских виз рядом государств.

«Вообще надо запретить людям ездить в Европу. Если есть служебная необходимость, Боширов там, Петров, все понятно, пусть едут, а отдыхать там нельзя. А если человек едет, то пусть пишет расписку, что берет на себя все риски и знает, что это небезопасно. Кто страдает от русофобии? Мелкие тараканы, недостраны, мелкие карлики пузатые. Прибалтийские страны. Поэтому МИД должен запретить русским людям посещать прибалтийские страны. Там небезопасно. Ни туда, ни в Польшу ездить нельзя! Посещая эти страны и оплачивая там чашку кофе в евро, вы должны знать, что часть суммы пойдет на оплату снарядов, которые убивают русских людей. Я не представляю, чтобы советские туристы хотели бы попасть в Германию во время Великой Отечественной войны. Посещение стран-членов НАТО – безнравственно!», - сказал Милонов.

Парламентарий считает, что в сложившейся геополитической ситуации ехать на отдых в Европу может только неадекватный человек.

«Каким надо быть неадекватным человек, чтобы ехать туда, где русским не рады. Поезжайте к друзьям, так, где вам всегда будут рады, где таких слов, как русофобия, никто не знает. Я в Абхазии и тут такого слова не знают. Конечно, когда вы едете в Европу и прячете свой русский паспорт, боясь, что на вас нападут, то вы, извините, батенька, мазохист. Попадая там в ситуацию вы еще и ставите всю страну на уши, потому что вас надо оттуда вытаскивать», - резюмировал Милонов.