Украинский посол в Австралии попросил отдать ему землю России

Украина подаст заявку на землю посольства России в Канберре после расторжения договора аренды с РФ. Об этом рассказала The Guardian со ссылкой на посла Украины Василия Мирошниченко.

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Национальное столичное управление Австралии (NCA) ранее расторгло договор аренды этой земли с Россией, объяснив это своей политикой «используй или потеряй». На этом участке планировали построить новое здание посольства РФ.

В NCA заявили, что спустя более чем десять лет после утверждения планов строительства работы не продвигались. Власти дали России 20 дней на то, чтобы освободить землю.

В посольстве РФ подчеркнули, что получают юридические консультации по поводу этого решения. Дипломаты назвали это «беспрецедентным и крайне нежелательным шагом», отметив, что строительство бесперебойно шло в последние два года.

Мирошниченко заявил, что подаст заявку на использование этого участка, как только получит одобрение своего правительства.

«Правительство Украины арендует офисное помещение для посольства, а у меня нет резиденции, мы просто арендовали небольшой таунхаус. Было бы очень хорошо, если бы мы могли получить этот участок земли», - заявил дипломат.