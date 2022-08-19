В США признали правоту Путина о конфликте на Украине

«Похоже, что в то время как Украина хотела бы закончить конфликт быстро и решительно, нанести поражение российским силам и выгнать их из страны, политика США почти направлена на затягивание конфликта в надежде привести к краху самой России как в военном, так и в экономическом отношении», — сказал Спунтс.