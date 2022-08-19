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13 минут назад

В США признали правоту Путина о затягивании Вашингтоном конфликта на Украине

Lenta.ru

Слова президента России Владимира Путина о том, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине, могут быть правдой. Об этом Newsweek заявил ветеран Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов, главный редактор портала на военную тематику SOFREP Шон Спунтс.

В США признали правоту Путина о конфликте на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По-видимому, лидер США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский преследуют разные политические цели, признал журналист.

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«Похоже, что в то время как Украина хотела бы закончить конфликт быстро и решительно, нанести поражение российским силам и выгнать их из страны, политика США почти направлена на затягивание конфликта в надежде привести к краху самой России как в военном, так и в экономическом отношении», — сказал Спунтс.

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